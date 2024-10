Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte 28 mln zł Data publikacji 17.10.2024 Powrót Drukuj Przejęte ponad 52 kg kokainy, 16 kg metamfetaminy oraz sprzęt do ich porcjowania i pakowania to efekt wspólnej pracy policjantów z KWP w Rzeszowie i CBŚP, nadzorowanych przez podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej. Dzięki pracy śledczych do obrotu nie trafiły narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 28 mln zł.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, prowadzą sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej z terenu województwa mazowieckiego. Z ustaleń śledczych wynika, że jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków m.in. kokainy i metamfetaminy.

W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili realizację, w efekcie której zatrzymali 2 osoby oraz przeszukali nieruchomości przez nie użytkowane. W jednym z mieszkań policjanci ujawnili 52 kilogramy kokainy o czarnorynkowej wartości 26 milionów złotych oraz 16 kilogramów metamfetaminy o czarnorynkowej wartości 2,4 miliona złotych. Narkotyki ukryte były w szafie znajdującej się w sypialni oraz w szafkach kuchennych. Dodatkowo w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli sprzęt, który służył do porcjowania substancji, w tym wagę, prasę, folię, zgrzewarkę oraz specjalnie przygotowane etykiety. Narkotyki miały trafić zarówno na Mazowsze jak i w inne części kraju. W toku czynności policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie 300 tys. złotych, 27,5 tys. euro oraz samochody należące do podejrzanych.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do podkarpackiego wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie przedstawiono im zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zespół Prasowy CBŚP; zdjęcia: CBŚP