Poszukiwany od 2019 roku Adam Z. zatrzymany na dworcu w Zakopanem Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj „Łowcy cieni” CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KWP w Łodzi zatrzymali poszukiwanego Adama Z. Mężczyzna był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania oraz dwoma listami gończymi, w związku z podejrzeniem kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udziału w bójce i pobiciu.

Funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili, że poszukiwany dwoma listami gończymi 37-letni Adam Z. przebywa w Zakopanem. Od razu przystąpili do działania, co skutkowało namierzeniem poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany podczas dynamicznej akcji na dworcu kolejowym w stolicy polskich Tatr. Adam Z. był całkowicie zaskoczony widokiem funkcjonariuszy i nie stawiał żadnego oporu. Podczas zatrzymania ujawniono u niego dokumenty na dane innej osoby.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Adam Z. wywodzi się z bojówki pseudokibiców Widzewa Łódź. Zatrzymany jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się głównie wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od 2019 roku. Poszukiwania prowadzone były na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz dwóch listów gończych, wydanych przez warszawski wydział Prokuratury Krajowej i Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Adamowi Z. zarzuca się m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udział w bójce i pobiciu.

37-latek zamiast do pociągu trafił do policyjnego radiowozu, a następnie został odwieziony do Aresztu Śledczego.