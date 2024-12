Uderzenie w narkogrupę powiązaną z międzynarodowym kartelem narkotykowym Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj 7 osób podejrzanych i przejęte narkotyki, to efekt działań warszawskiego CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grupa zajmowała się przemytem narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie ich wprowadzaniem do obrotu. Z ustaleń śledczych wynika, że gang mógł przemycić 800 kg narkotyków.

Funkcjonariusze Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące narkotykowej, zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że jej członkowie zajmowali się uprawą oraz przemytem z terenu Hiszpanii do Polski marihuany, a następnie wprowadzaniem jej do obrotu, a także uczestnictwem w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci amfetaminy oraz kokainy.

W ostatnim czasie przy wykorzystaniu zespołu specjalnego warszawskiego CBŚP śledczy przeprowadzili działania na terenie Warszawy, w wyniku których zatrzymano 5 osób i przejęto kokainę oraz marihuanę.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. W całej sprawie występuje 7 podejrzanych, a z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa mogła przemycić do Polski nawet 800 kilogramów marihuany. Ogłoszone podejrzanym zarzuty dotyczyły kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu i wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu tymczasowo aresztowane zostały 4 osoby. Śledczy zabezpieczyli także mienie osób podejrzanych w postaci między innymi gotówki i samochodów na kwotę miliona złotych. Jako zabezpieczenia majątkowe ustanowiono na nieruchomościach należących do podejrzanych zakazy zbywania i obciążania, a także hipoteki przymusowe. Wartość tych zabezpieczeń na nieruchomościach wyniosła łącznie około 850 tysięcy złotych.

Natomiast w lutym 2024 roku w tej samej sprawie policjanci udaremnili jeden z przemytów marihuany, przejmując wtedy 10 kg tego narkotyku. Środki odurzające były transportowane samochodem i ukryte w przestrzeni ładunkowej, wewnątrz pojazdu. Zatrzymano wówczas dwie osoby, wobec których również zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

