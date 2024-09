Akt oskarżenia w sprawie przemytu 2 ton marihuany Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 8 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przemyciła z Hiszpanii do Polski ponad dwie tony marihuany. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez funkcjonariuszy Zarządu w Gdańsku CBŚP.

W maju 2021 r. funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji dokonali przeszukania jednej z nieruchomości w województwie pomorskim. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono między innymi naczepę ciągnika siodłowego, wewnątrz której znajdowała się specjalnie przygotowana konstrukcja stalowa, a w niej ukryty worek z zawartością trzech pakunków marihuany. Podobne co do wyglądu i masy worki z zawartością marihuany ujawniono również w pomieszczeniach gospodarczych przeszukiwanej nieruchomości.

Łącznie zabezpieczono wówczas ponad 320 kg marihuany, zgrzewarkę do pakowania próżniowego, różnej wielkości worki foliowe, telefony komórkowe, karty SIM, elektroniczne zagłuszarki sygnału fal radiowych i wiele innych przedmiotów świadczących o tym, że pomieszczenia te były wykorzystywane jako magazyn i miejsce przepakowywania marihuany do mniejszych opakowań. Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn.

W wyniku podjętych dalszych czynności zatrzymano kolejnego mężczyznę, u którego w miejscu zamieszkania funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Gdańsku ujawnili walizkę, a w niej pieniądze w łącznej kwocie 5,6 mln PLN.

Bardzo dobra współpraca funkcjonariuszy z prokuratorem pozwoliła na ustalenie tożsamości wszystkich pozostałych osób uczestniczących w realizacji przestępstw objętych aktem oskarżenia.

Łącznie na poczet grożących kar zabezpieczono mienie o wartości przeszło 8 mln PLN, w tym blisko 7 mln PLN w gotówce.

Zatrzymane osoby w wieku od 29 do 43 lat, zostały oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienie przestępstw polegających na przemycie z Hiszpanii do Polski ponad 2 ton marihuany oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Zarzucane oskarżonym czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 20.

Grupa działała na terenie województwa pomorskiego, ale również na terenie Hiszpanii i na terenie krajów tranzytowych pomiędzy Polską a Hiszpanią.

Oskarżeni do utrzymywania łączności używali aplikacji do anonimowej i utajnionej komunikacji. W toku śledztwa wobec siedmiu osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, przy czym wobec czterech oskarżonych tymczasowe aresztowanie nadal jest stosowane.

Film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music