Kolejni poszukiwani w rękach „Łowców Cieni” CBŚP Data publikacji 13.09.2024 Powrót Drukuj Kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, pranie pieniędzy, wyłudzanie zwrotu podatku VAT, fałszowanie dokumentów, nielegalna produkcja i obrót wyrobami spirytusowymi i tytoniowymi – m.in. za te przestępstwa były poszukiwane osoby, które zostały zatrzymane dzięki skutecznym działaniom „Łowców Cieni” CBŚP.

Na początku września funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP i Zarządu w Krakowie CBŚP przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach i Krakowie zatrzymali na terenie woj. świętokrzyskiego, ukrywającego się przed organami ścigania Pawła P. Mężczyzna podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami bez polskich znaków akcyzy. Jego rola polegała na bezpośrednim nadzorowaniu etapu produkcji nielegalnych wyrobów spirytusowych i tytoniowych oraz wprowadzaniem ich obrotu. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Kolejne zatrzymanie osoby poszukiwanej miało miejsce na terenie Berlina. Kamil S. był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie oraz Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Gdańsku, a także na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i Czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna był poszukiwany od 2020 roku. Zatrzymania dokonały niemieckie organy ścigania po uprzednim przekazaniu im informacji przez funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP. Zatrzymany Kamil S. poszukiwany jest za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przywozem, wywozem, nabyciem, a także wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie Unii Europejskiej. Zatrzymany w trakcie zatrzymania posiadał przy sobie fałszywe dokumenty ze swoim wizerunkiem. Wobec mężczyzny trwa obecnie procedura ekstradycyjna.

Z kolei w ostatnim czasie zakończył się proces ekstradycji Ryszarda K. zatrzymanego w październiku 2023 roku na terenie Panamy. Zatrzymanie nastąpiło w wyniku informacji przekazanych policji panamskiej przez „Łowców Cieni” CBŚP. Zatrzymany Ryszard K. był poszukiwany na podstawie Czerwonej noty Interpolu oraz 5-ciu listów gończych. Zatrzymanemu zarzuca się, że założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu obrót znacznymi ilościami efedryny oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa, wyłudzanie zwrotu podatku VAT oraz fałszowanie dokumentów.

Na uwagę zasługuje fakt, że sfinalizowanie procesu ekstradycji z Panamy jest procesem czasochłonnym i wymaga ogromnego zaangażowania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na różnych szczeblach, ale nie jest to, jakby się niektórym wydawało niemożliwe. Ostatnia ekstradycja pokazuje, jak skuteczne są działania „Łowców Cieni” CBŚP, a jednocześnie jak mylne jest przekonanie osób poszukiwanych, że mogą uniknąć kary za popełnione w przeszłości przestępstwa, ukrywając się za granicą.

film i zdjęcia: CBŚP, muzyka: Universal Production Music