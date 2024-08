CBŚP uderza w gang kradnący luksusowe samochody w Niemczech Data publikacji 27.08.2024 Powrót Drukuj W sierpniu 2024 roku na polecenie prokuratora z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Zarządu we Wrocławiu CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Szczecinie dokonali zatrzymania na terenie Polski kolejnych trzech osób związanych z kradzieżami z włamaniami na terenie Niemiec, luksusowych samochodów osobowych, głównie tzw. marek premium.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzoruje prowadzone przez Zarząd we Wrocławiu CBŚP, Morski Oddział Straży Granicznej i Placówkę Straży Granicznej w Szczecinie śledztwo w sprawie działania w 2023 roku w Berlinie, Kołbaskowie, Świecku, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i innych miejscowościach na terenie Polski i Niemiec zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw, w szczególności polegających na dokonywaniu na terenie Niemiec kradzieży z włamaniami luksusowych samochodów osobowych, a następnie przewożeniu tychże pojazdów do Polski i dostarczaniu kolejnym osobom.

Nadmienić należy, iż w sprawie tej już w czerwcu 2024 roku skierowano do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, które oskarżone zostały o kradzieże z włamaniami kilkudziesięciu samochodów osobowych i motocykli na terenie Niemiec.

Zorganizowana grupa przestępcza będąca przedmiotem niniejszego śledztwa charakteryzowała się znacznym stopniem specjalizacji w kradzieżach z włamaniami luksusowych samochodów, przede wszystkim marki Porsche, co w szczególności przejawiało się w zorganizowanym sposobie działania, podziałem ról i zadań w ramach grupy, czy zaplanowanym i szczegółowo uzgodnionym sposobem postępowania poszczególnych członków tejże grupy. Członkowie przedmiotowej grupy przestępczej dysponowali przy tym specjalistycznym sprzętem do przełamywania zabezpieczeń w pojazdach, co pozwalało na dokonywanie kradzieży taktyką „na komputer”. Z punktu widzenia funkcjonowania grupy istotnym było nadto, iż jej członkowie, nierzadko posługujący się pseudonimami, dokonując poszczególnych czynów zabronionych, dokonywali wspólnie szeregu szczegółowych i niezbędnych uzgodnień logistycznych, zdobywali zaopatrzenie niezbędne grupie do realizacji założonych celów, a także podejmowali czynności mające uniemożliwić wykrycie sprawców oraz bezpieczny transport mienia do Polski (czemu służyło przede wszystkim pilotowanie przejazdów skradzionych pojazdów do Polski oraz ukrywanie tychże pojazdów na terenie Polski).

Będące przedmiotem kradzieży pojazdy natychmiast znajdowały swoich nabywców na terenie Polski, przy czym niejednokrotnie dochodziło również do tzw. kradzieży pod zamówienie, tj. do wcześniejszego typowania i zamawiania konkretnych pojazdów przez późniejszych ich nabywców z Polski.

W aktualnie prowadzonym śledztwie dotychczas potwierdzono fakt dokonania przez członków grupy kradzieży z włamaniami ponad trzydziestu samochodów osobowych na terenie Niemiec, w tym głównie różnych modeli Porsche, Maserati, Jaguar, Jeep i Volkswagen Multivan oraz California o łącznej wartości ponad 13 mln złotych. W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze polskiej Policji i Straży Granicznej zabezpieczyli również na terenie Polski motocykl BMW K1300 oraz samochód Chevrolet Camaro, a także dokonali zabezpieczenia środków finansowych należących do podejrzanych.

Zatrzymanym osobom prokurator z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także liczne zarzuty kradzieży z włamaniem samochodów osobowych, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wobec wszystkich zatrzymanych osób, na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Materiał dowodowy na potrzeby prowadzonego postępowania przygotowawczego gromadzony był w ramach powołanego wspólnego Zespołu Śledczego (tzw. JIT), w skład którego poza polskimi prokuratorami, funkcjonariuszami Zarządu we Wrocławiu CBŚP, Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Placówki Straży Granicznej w Szczecinie wchodzą także przedstawiciele niemieckich organów ścigania.

Do tej pory w ramach postępowań objętych działalnością wspomnianego Zespołu Śledczego wydano postanowienia w przedmiocie zarzutów wobec 29 osób, a w ramach prowadzonych czynności zatrzymanych zostało 24 członków zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się kradzieżami samochodów i motocykli na terenie Niemiec, a następnie zbywaniem ich lub pochodzących z nich części na terytorium RP. Trzem osobom zarzucono także kierowanie tymi zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wobec większości podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

