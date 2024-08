Nielegalna fabryka papierosów i krajalnia tytoniu zlikwidowana przez CBŚP Data publikacji 20.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji w krótkich odstępach czasu zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów oraz nielegalną krajalnię tytoniu. W trakcie czynności policjanci współpracowali z funkcjonariuszami Urzędu Celno – Skarbowego z Wrocławia.

Posiadane przez funkcjonariuszy CBŚP z Wrocławia informacje pozwoliły na zlikwidowanie nielegalnie działającej w województwie dolnośląskim fabryki papierosów.

W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano 2 osoby i zlikwidowano profesjonalną linię technologiczną służącą do produkcji papierosów. W trakcie czynności zabezpieczono około 1,5 mln sztuk papierosów nielegalnie oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi renomowanych firm, ponad 2 tony krajanki tytoniowej, profesjonalne maszyny do produkcji wyrobów tytoniowych, a także duże ilości innych komponentów służących do produkcji papierosów. Straty dla budżetu państwa mogły wynieść ponad 4 mln złotych.

Wobec jednej z osób zatrzymanych, na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Kilka dni później w wyniku ustaleń policjantów CBŚP na co dzień zajmujących się zwalczaniem nielegalnej przestępczość ekonomicznej w jednej z podwrocławskich miejscowości zlikwidowano nielegalną krajalnię tytoniu.

We współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno – Skarbowym we Wrocławiu przeprowadzono dynamiczną akcję, w wyniku której zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w nielegalnym procederze produkcji krajanki tytoniowej. W wyniku skoordynowanych działań zamknięto nielegalną krajalnię wraz z magazynem i linią technologiczną do produkcji krajanki. W trakcie czynności zabezpieczono ponad 10 ton gotowego produktu. Straty dla budżetu państwa mogły wynieść ponad 10 mln złotych.

Trzy osoby decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.