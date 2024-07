Sprawcy zbrodni sprzed lat w rękach CBŚP

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem prokuratora z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, ustalili nowe informacje w sprawie zabójstwa mieszkańca Zgorzelca z 1997 roku w ramach „wojny spirytusowej” zwanej także w latach 90 – tych „wojną zgorzelecką”.