Kolejna nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana przez służby Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach połączyli siły i rozbili zorganizowaną grupę przestępczą prowadzącą nielegalną fabrykę papierosów. Zatrzymano 13 osób. Ujawniono ponad 2,5 tony krajanki tytoniowej, ponad 6 mln sztuk papierosów oraz 2 kompletne linie technologiczne do ich produkcji.

Funkcjonariusze Zarządu w Warszawie CBŚP, Wydziału w Suwałkach Zarządu w Białymstoku CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili akcję, w której udział wzięło ponad 50 mundurowych.

16 lipca funkcjonariusze wkroczyli na teren posesji, na terenie powiatu oleckiego, gdzie wcześniej funkcjonował zakład produkcyjny. Mundurowi na miejscu zatrzymali 12 osób różnych narodowości. W środku zabezpieczono 2 kompletne linie technologiczne służące do nielegalnej produkcji, na których znajdowały się wyprodukowane wyroby tytoniowe imitujące produkty znanych marek.

Funkcjonariusze w hali i znajdującej się na jej terenie naczepie samochodowej ujawnili ponad 6 mln sztuk papierosów, ponad 2,5 tony krajanki tytoniowej oraz 510 kg pyłu tytoniowego.

W tym samym czasie mundurowi przeszukiwali inne posesje w powiecie oleckim. W ich trakcie ujawniono 24 palety z opakowaniami papierosów, 1 194 pudła kartonowe z filtrami, maszynę do cięcia suszu, agregat prądotwórczy, a także zagłuszarkę sygnału GPS oraz pojazd, który służył do przewożenia nielegalnych wyrobów. W toku dalszych czynności zabezpieczono telefony komórkowe, dokumentację i gotówkę w kwocie 10 tys. zł. Zabezpieczono również maszyny do produkcji papierosów warte około 11 mln zł.

Trzynastą osobę zamieszaną w nielegalną produkcję zatrzymano na jej posesji, w trakcie palenia kartonów po papierosach. W jej aucie znaleziono worek z tytoniem.

Wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 22 do 71 lat. Łącznie zabezpieczono wyroby tytoniowe o szacunkowej wartości blisko 6,5 mln zł. Straty Skarbu Państwa w związku z tym procederem sięgają 11 mln zł.

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, która to nadzoruje przedmiotowe śledztwo. Prokuratorzy przedstawili podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalną produkcję papierosów natomiast jednemu z zatrzymanych mężczyzn dodatkowo zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

fot/film: CBŚP, muz. Universal Music Production