Mogli wprowadzić na rynek nawet 5 ton marihuany Data publikacji 12.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej wspierani przez hiszpańskich partnerów z Policia Nacional przeprowadzili kolejną realizację skierowaną w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Polski, Hiszpanii, Niemiec, Litwy oraz Ekwadoru. Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, która swoje działania koordynowała wspólnie z Europolem i Eurojustem.

Śledztwo dotyczy gangu zajmującego się przestępczością narkotykową na bardzo dużą skalę. W działaniach przeprowadzonych na terenie Hiszpanii tym razem zatrzymano 3 osoby. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 250 kilogramów narkotyków w postaci marihuany i haszyszu, broń palną, amunicję oraz gotówkę.

Policjanci Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od kilku lat działając w ramach powołanego decyzją Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej specjalnego zespołu śledczego działającego pod nadzorem Zachodniopomorskiego pionu PZ PK, zajmują się rozpracowaniem międzynarodowej grupy przestępczej trudniącej się przestępczością narkotykową znacznych rozmiarów.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa przestępcza zajmowała się przemytami znacznych ilości kokainy, marihuany oraz haszyszu między innymi z Ekwadoru i Hiszpanii do Polski, a następnie wprowadzaniem ich do obrotu.

W ostatnim czasie przebywający na terenie Hiszpanii policjanci Zarządu w Rzeszowie CBŚP wraz z hiszpańską Policia Nacional wytypowali miejsca służące międzynarodowej grupie przestępczej jako magazyny do składowania narkotyków w celu przemytu ich do Polski. W wyniku wspólnych działań prowadzonych w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego wydanego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Szczecinie dokonali przeszukań ustalonych adresów, w wyniku których, ujawnili i zabezpieczyli 250 kilogramów marihuany, blisko 3 kilogramy haszyszu, broń palną, amunicję, zagłuszarki GPS, paralizator, kamizelkę kuloodporną, ekskluzywne zegarki, biżuterię, polskie tablice rejestracyjne oraz gotówkę w kwocie blisko 565 000 złotych.

W trakcie prowadzonych działań zatrzymani zostali obywatele Hiszpanii, Czech oraz Bośni w wieku od 29 do 52 lat, mieszkający na co dzień na terenie Hiszpanii. Według śledczych grupa działała od 2018 roku i mogła przemycić do Polski, a następnie wprowadzić na rynek, nie mniej niż 5 ton marihuany i haszyszu o szacunkowej detalicznej wartości 150 milionów złotych oraz blisko 500 kg kokainy o szacunkowej wartości nie mniej niż 150 milionów złotych.

Przeprowadzona realizacja to kolejny sukces, będący efektem międzynarodowej współpracy polskich i hiszpańskich organów ścigania za pośrednictwem Europolu oraz Eurojustu.

W ramach tej sprawy dotychczas zatrzymano 15 osób, zabezpieczono majątek podejrzanych na kwotę ponad 3 milionów złotych w postaci gotówki, luksusowych zegarków, biżuterii, monet, samochodów oraz nieruchomości. Ponadto w ramach prowadzonej sprawy dotychczas zabezpieczono karabin maszynowy AK-47, profesjonalny sprzęt służący do zagłuszania sygnałów GPS, sprzęt służący do kradzieży samochodów, dokumenty tożsamości innych osób, telefony komórkowe, komputery i inne cyfrowe nośniki pamięci.

Z uwagi, że sprawa jest wielowątkowa i dotyczy funkcjonowania międzynarodowej grupy przestępczej, prowadzone śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

fot/film: CBŚP, muz. Universal Music Production