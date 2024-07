CBŚP rozbija siatkę narkotykową. 17 osób zatrzymanych! Powrót Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy CBŚP oraz KWP w Olsztynie doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem, oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie.

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w wyniku przeprowadzonych czynności ustalili, że na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz w miejscowościach województw ościennych działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przemytem, oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, oraz substancji psychotropowych. Z pozyskanych informacji wynikało również, że członkowie grupy dodatkowo w ramach prowadzonej działalności przestępczej zajmowali się przestępstwami stricte kryminalnymi, tj. pobiciami, rozbojami i zmuszaniem do określonego zachowania pozostałych członków grupy.

W wyniku szeregu czynności przeprowadzonych przez policjantów dokonano ustaleń miejsc przebywania i zamieszkania członków zorganizowanej grupy przestępczej. Z uwagi na to, że ze zgromadzonego materiału w prowadzonym śledztwie oraz z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że poszczególni członkowie grupy mogą posiadać broń palną, być pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych, a ich zachowanie może stworzyć niebezpieczeństwo dla funkcjonariuszy biorących udział w czynnościach, podjęto decyzję o wsparciu planowanych czynności realizacyjnych, aż 11 zespołami bojowymi.

W przeprowadzenie realizacji zaangażowanych było blisko 100 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie i Białymstoku oraz funkcjonariuszy z Wydziałów Zabezpieczenia Działań z czterech jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Łącznie zatrzymano 17 osób. W wyniku przeprowadzonych działań oraz wcześniej przeprowadzonych realizacji ujawniono i zabezpieczono blisko 16 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości 800.000 PLN, 6 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 180.000 PLN, 2 kg klefedronu o czarnorynkowej wartości 155 000 PLN oraz 0,5 kg kokainy o czarnorynkowej wartości 160.000 PLN.

Na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie wobec 10 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie w śledztwie występuje 22 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 51 zarzutów, w tym m.in. zarzuty rozboju, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania znacznych ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie dokonała również zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych w postaci samochodów, biżuterii, znacznych sum pieniędzy oraz ruchomości na łączną kwotę blisko 1 000 000 PLN.

film/fot: CBŚP; muz. Universal Music Production