Służby zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu

Data publikacji 28.06.2024

Zabezpieczone maszyny i urządzenia służące do rozdrabniania liści tytoniu oraz do produkcji papierosów, przejęte blisko 10 ton suszu tytoniowego i krajanki tytoniowej, ponad tysiąc opakowań na papierosy – to efekt działania CBŚP, KAS i SG. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które według śledczych mogły narazić skarb państwa na uszczuplenia podatkowe wynoszące ponad 6,5 mln zł.