Kolejna akcja w ramach sprawy pod kryptonimem „Przebudzenie mocy” Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci CBŚP ustalili, że kilku kierowców samochodów ciężarowych oprócz deklarowanego towaru, mogli przewozić także narkotyki. Skoordynowane działania przeprowadzone jednocześnie na terenie dwóch województw, pod nadzorem Prokuratury Krajowej dały efekt w postaci ustalenia kolejnych 8 osób podejrzanych. Łącznie w ramach sprawy o kryptonimie „Przebudzenie Mocy” występuje już 42 podejrzanych, którym zarzuca się wprowadzenie do obrotu ponad 11 ton narkotyków.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, prowadzą sprawę dotyczącą międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych pod kryptonimem „Przebudzenie mocy”. W celu wyjaśnienia wszystkich wątków sprawy i ustalenia podejrzanych funkcjonariusze współpracowali z Europolem, hiszpańską Guardia Civil, innymi służbami z Hiszpanii, Niemiec i Francji, często przy wsparciu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji czy łącznika Polskiej Policji rezydującego na terenie Królestwa Hiszpanii. W wyniku kooperacji ustalono sposób działania grup, role poszczególnych członków oraz majątek należący do podejrzanych.

Z ustaleń śledczych, wspieranych od początku przez Europol wynika, że w latach 2014-2021 członkowie kilku zorganizowanych grup przestępczych zajmowali się przemytem z Maroka i Ameryki Południowej, w tym Ekwadoru oraz obrotem hurtowych ilości narkotyków w postaci marihuany, haszyszu i kokainy. Według śledczych członkowie gangów mogli wprowadzić do obrotu ponad 2,2 tony marihuany, o czarnorynkowej wartości ponad 137 mln zł, ponad 8,7 tony haszyszu wartego blisko 350 mln zł oraz 942 kg kokainy o wartości ponad 282 mln zł. Łączna wartość wszystkich narkotyków to prawie 770 mln zł. Terenem ich działania była głównie Hiszpania, Niemcy, Dania, Szwecja, Szwajcaria, Niderlandy, a także Polska. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że w Hiszpanii dochodziło do załadunku na samochody półciężarowe i ciężarowe znacznych ilości narkotyków, które następnie były transportowane do innych krajów w celu dalszej dystrybucji. Haszysz był przewożony do Danii, marihuana trafiała do Niemiec, Niderlandów i Szwajcarii, a kokaina była przemycana do Niemiec i Polski.

Wszystko wskazywało na to, że procederem zajmowali się głównie obywatele polscy mieszkający w Hiszpanii lub pracujący jako kierowcy w polskich firmach transportowych i to właśnie wobec nich policjanci przeprowadzili ostatnią akcję.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie CBŚP przeprowadzili skoordynowane działania, tym razem na terenie województw: wielkopolskiego i lubelskiego. Podczas akcji policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z grup bojowych CBŚP, kontrterrorystów z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Poznania i Lublina zatrzymali 7 osób i zabezpieczyli m.in. 92 tys. euro w gotówce, dwa dokumenty sugerujące legitymacje Interpol, jednostkę broni poddawaną aktualnie badaniom przez rusznikarza i kilkadziesiąt telefonów komórkowych. Kolejną osobę policjanci doprowadzili z jednostki penitencjalnej do prokuratury.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego śledczy zarzucają wszystkim zatrzymanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dodatkowo siedmiu osobom grozi odpowiedzialność za przestępstwa narkotykowe, a ósmej karno-skarbowe.

„Przebudzenie mocy” – kolejne potężne międzynarodowe uderzenie w gangi narkotykowe

Dzięki operacji „Przebudzenie mocy” narkotyki warte w hurcie ok. 90 mln zł nie trafią na rynek