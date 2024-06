Potężne uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj Rozbicie dwóch zorganizowanych grup przestępczych rozprowadzających narkotyki na terenie warszawskiej Pragi i zatrzymanie 35 podejrzanych, z czego 16 osób zostało tymczasowo aresztowanych, to efekt działań przeprowadzonych przez policjantów CBŚP z Warszawy i Białegostoku oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, przy wsparciu kontrterrorystów i policjantów z KRP Warszawa VI i KWP w Białymstoku. Podczas akcji wyeliminowano z rynku kolejne narkotyki i zabezpieczono broń palną oraz 145 szt. amunicji.

Śledczy potrzebowali kilku miesięcy wytężonej pracy, ogromnego zaangażowania i wnikliwości, aby zebrać dowody świadczące o działalności poszczególnych podejrzanych w ramach struktur gangów, a także osób z nimi współpracujących. Z ustaleń śledczych wynikało, że członkowie dwóch zorganizowanych grup przestępczych działali w stolicy i jej najbliższej okolicy, szczególnie aktywni byli na terenie warszawskiej Pragi Północ. Gangi wyspecjalizowały się głównie we wprowadzaniu do obrotu różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Na bazie zebranych informacji policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów i policjantów z innych jednostek przygotowali działania, które przeprowadzili niemal jednocześnie w blisko 40 miejscach. Wówczas to łącznie zatrzymali 34 podejrzanych. Działalność dwóch zorganizowanych grup przestępczych rozpatrywana jest w dwóch odrębnych śledztwach nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie.

Okoliczności jednej sprawy wyjaśniają policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Policjanci i prokuratorzy zebrali materiał dowodowy, który obejmuje lata 2023 – 2024, kiedy to podejrzani mogli wprowadzić do obrotu kilkadziesiąt kilogramów różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Policjantów z Zarządu w Warszawie, podczas akcji wsparli funkcjonariusze z Zespołów Specjalnych CBŚP z Warszawy, Poznania i Wrocławia, a także policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrerrorystycznego Policji z Radomia. Efektem ich działań było zatrzymanie 21 osób, z czego 7 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 osobom zarzucane jest kierowanie tą grupą. Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli mefedron, heroinę, amfetaminę i marihuanę. Na wniosek prokuratora, w stosunku do 8 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Śledztwo dotyczące kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej prowadzą policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, również pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Działania zostały przeprowadzone na terenie Warszawy, Ząbek i Marek, gdzie przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu w Rzeszowie, Radomiu i Lublinie CBŚP, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Warszawy, Lublina i Łodzi, zatrzymano 14 osób. Według policjantów z Zarządu w Białymstoku CBŚP członkowie tego gangu zajmowali się handlem narkotykami w Warszawie, a głównie na terenie Pragi Północ. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli broń palną, 145 szt. amunicji, narkotyki, m.in. heroinę, marihuanę, kokainę i mefedron, ponad 200 tys. zł w gotówce oraz 2 pojazdy warte blisko 100 tys. zł. W prokuraturze podejrzanym ogłoszono zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 8 osób, zostało tymczasowo aresztowanych, w tym mężczyzna podejrzany o kierowanie tą grupą.

Oba śledztwa są rozwojowe.

film/fot: CBŚP; muz. Universal Music Production