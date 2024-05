Skradziony sprzęt rolniczy i budowlany miał trafiać m.in. za granicę Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 9 osób podejrzewanych o udział w grupie trudniącej się kradzieżami maszyn rolniczych, budowlanych oraz pojazdów na terenie całego kraju. Skradzione urządzenia i samochody były następnie legalizowane metodą na tzw. klona.

Według ustaleń śledczych członkowie grupy najpierw typowali ciągniki rolnicze i specjalistyczny sprzęt budowlany, a następnie po pokonaniu zabezpieczeń dokonywali ich kradzieży przy pomocy urządzeń do uruchamiania silników bez użycia kluczyka. Następnie skradzione w ten sposób pojazdy transportowali za pomocą niskopodwoziowych przyczep z plandeką we wcześniej przygotowane miejsca. Pojazdy trafiały do tzw. dziupli gdzie przerabiano ich numery identyfikacyjne, nanosząc na elementy nadwozia i tabliczki, numery pojazdów poruszających się legalnie w innych krajach UE. Rejestracja metodą na tzw. klona, miała na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia pojazdu.



Według ustaleń śledczych skradzione pojazdy i maszyny trafiały we wskazane miejsca w Polsce oraz za granice RP.

Pierwsze czynności w sprawie pozwoliły na zatrzymanie 4 osób, które miały dopuścić się kradzieży ciągników. Skradzione przez nich pojazdy zostały umieszczone na specjalnie przygotowanej lawecie i miały następnie zostać przekazane paserom. W trakcie przeszukania posesji zatrzymanych policjanci ujawnili kolejny sprzęt pochodzący z przestępstwa, z uprzednio usuniętymi znakami identyfikacyjnymi.

Działania podjęte przez funkcjonariuszy naprowadziły ich na trop kolejnych osób, które mogły być zamieszane w przestępczy proceder. W tym przypadku poza specjalistycznym sprzętem zabezpieczono również samochody osobowe i łódź motorową pochodzące z przestępstwa.

Przeprowadzone badania mechanoskopijne wykazały, że numery identyfikacyjne przebadanych pojazdów zostały przerobione lub trwale usunięte.

Łączna wartość odzyskanych pojazdów i sprzętu wynosi blisko 500 tys. złotych, natomiast zabezpieczonych do badań mechanoskopijnych ponad 300 tys. Na poczet kar zabezpieczono mienie o wartości ponad 200 tys. złotych.

Członkowie grupy usłyszeli w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem czy paserstwa.

Wobec 4 osób Sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.