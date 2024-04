CBŚP pompowało dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja Data publikacji 29.04.2024 Powrót Drukuj CBŚP wzięło udział w „challenge” dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, który został bardzo ciężko ranny w wypadku podczas służby. CBŚP zostało nominowane przez CPKP „BOA”, a p.o. zastępca komendanta CBŚP podinsp. Wojciech Olszowy nominował do udziału w akcji CBZC i KWP w Opolu. Zapraszamy do wsparcia zbiórki na pomoc dla Krzysztofa.

Centralne Biuro Śledcze Policji otrzymując nominację od Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasza Pikuły, wsparło tę akcję. P.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Wojciech Olszowy wraz z funkcjonariuszami z zarządów i wydziałów CBŚP „pompowali” dla Krzysztofa. Podinsp. Olszowy nominował do udziału w „challenge” Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.

Mł. asp. Krzysztof Sobieraj jest funkcjonariuszem z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. W dniu 6 stycznia podjął interwencję wobec kierującego, który poruszał się z niedozwoloną prędkością. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej i potrącił Krzysztofa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjant w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł poważną operację ratującą jego życie. Obecnie funkcjonariusz walczy o powrót do zdrowia i pełnej sprawności, która wiąże się z długotrwałą rehabilitacją.

Osoby chętne do pomocy zapraszamy do udziału w zbiórce pieniędzy na rehabilitację Krzysztofa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie portalu Zrzutka.pl - Zbiórka na rehabilitację dla naszego kolegi Krzysztofa Sobieraja.

Krzysiek! Jesteśmy z Tobą!