Uderzenie w nielegalny hazard Data publikacji 22.04.2024 Powrót Drukuj 13 osób zatrzymanych, zlikwidowanie 7 „mikrokasyn” i zabezpieczone 44 urządzenia wykorzystywane do prowadzenia gier hazardowych, to efekt ostatnich działań CBŚP, KAS przy wsparciu kontrterrorystów z SPKP w Szczecinie. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie i policjantów z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, uderzyli w nielegalny hazard na Pomorzu Zachodnim. Funkcjonariusze realizowali czynności na terenie Szczecina, Stargardu, a także Siedlec w województwie Mazowieckim, gdzie zatrzymano jednego z podejrzanych o kierowanie grupą.

W trakcie działań zatrzymano 13 osób i zlikwidowano 7 lokali, w których prowadzone były usługi hazardowe. Okazało się, że trzy z osób zatrzymanych były poszukiwane listami gończymi. W wyniku przeprowadzonych przeszukań w „mikrokasynach”, miejscach zamieszkania i nieruchomościach użytkowanych przez podejrzanych, zabezpieczono 44 urządzenia wykorzystywane do prowadzenia gier hazardowych, inny sprzęt elektroniczny, dokumentację oraz gotówkę.

Śledztwo dotyczy grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem lokali z urządzeniami służącymi do gier hazardowych. Według śledczych, grupa działała od stycznia 2021 roku i w okresie swojej działalności prowadziła około 25 „mikrokasyn”, z których mogła osiągnąć co najmniej 2 mln zł zysku. Jest to wstępny szacunek i śledczy ustalają dokładną wartość osiągniętych przychodów przez podejrzanych. Wśród osób zatrzymanych jest dwóch prawdopodobnych liderów gangu, a pozostałe osoby zajmowały się obsługą lokali.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Dwie osoby podejrzane są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, siedem o udział w gangu, a ponadto wszyscy usłyszeli zarzuty organizowania gier hazardowych.

Zespół Prasowy CBŚP, film i zdjęcia: CBŚP i KAS; muzyka: Universal Production Music