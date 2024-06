Dziewięć osób zatrzymanych w ramach sprawy podatkowej Data publikacji 19.06.2024 Powrót Drukuj CBŚP i KAS zatrzymały kolejne 9 osób w ramach sprawy dotyczącej obrotu nierzetelnymi fakturami VAT, dzięki którym zmniejszano należności podatkowe. W całym śledztwie występuje już 40 podejrzanych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na co najmniej 26 mln zł. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem nierzetelnymi fakturami VAT, dzięki którym zmniejszano należności podatkowe.

Tym razem funkcjonariusze działali na terenie Wielkopolski i Wrocławia, gdzie zatrzymali kolejne 9 osób. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w należących do tych osób podmiotach gospodarczych wystawiano faktury VAT na różne usługi, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to wytworzyć tzw. „koszty uzyskania przychodu”, co następnie umożliwiało nieuprawnione zaniżanie należności podatkowych. Według śledczych podejrzani mogli w ten sposób spowodować straty budżetowe na kwotę ponad 2 mln zł. W ramach działań funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania i siedziby firm zabezpieczając sprzęt elektroniczny oraz dokumentację, która jest poddawana szczegółowej analizie przez śledczych. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ogłoszono im zarzuty dotyczące używania fikcyjnych tzw. pustych faktur Vat oraz przestępstw karno-skarbowych.

Są to kolejne realizacje w ramach sprawy dotyczącej grupy, która działała w latach 2017-2023 na terenie niemal całego kraju. Więcej informacji o sprawie można przeczytać w komunikacie pt.: „Gang podatkowy” rozbity - 5 osób podejrzanych o „zbrodnię fakturową”.

Łącznie w sprawie występuje już 40 podejrzanych. Na obecnym etapie śledczy szacują, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy mogły wynieść co najmniej 26 mln zł, jednak ostateczna suma strat jest cały czas ustalana przez funkcjonariuszy. Ponadto ustalono, że grupa mogła wyprać około 15 mln zł. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ponad 4 mln zł, w postaci m.in. nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach i pieniędzy.

Zespół Prasowy CBŚP

Materiał video: archiwum CBŚP