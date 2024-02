Kolejnych 8 osób oskarżonych do sprawy „Torcidy” Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Prokurator śląskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, przy wsparciu CBŚP i KWP w Katowicach oskarżył 8 osób o popełnienie 47 przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, powiązanej ze środowiskiem śląskich pseudokibiców. Jej członkowie zajmowali się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz popełnianiem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Śledztwo było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach kolejny akt oskarżenia w sprawie działania na terenie Śląska zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która została rozbita przez prokuraturę, policjantów z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Z ustaleń śledczych wynikało, że członkowie gangu mający związek z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów sportowych, zajmowali się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Na swoim koncie mieli także przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, m.in. udział w bójkach i pobiciach, skutkujących również ciężkimi uszczerbkami na zdrowiu, w tym także uczestnictwo w tzw. „ustawkach”. Poza tym śledczy zarzucają im rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi i wymuszenia rozbójnicze.

Pierwsze uderzenie w gang nastąpiło w listopadzie 2017 roku, kiedy to zatrzymano 11 osób, u których policjanci zabezpieczyli narkotyki, maczety, kastety, pałki teleskopowe i pistolet hukowy. Podczas kolejnych działań zabezpieczono m.in. znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. O przeprowadzonych akcjach można przeczytać w komunikatach pt.: CBŚP rozbiło gang narkotykowy i Pseudokibice podejrzani m.in. o przemyt narkotyków, wymuszenia rozbójnicze, groźby, pobicia...

Skierowany do sądu akt oskarżenia obejmuje łącznie 47 przestępstw popełnionych przez 8 oskarżonych w okresie od 2014 do połowy 2021 roku. Jest to 20 akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym „Torcidy”, a warto zaznaczyć, że dotychczas prokurator oskarżył już łącznie 197 osób.

Informacja na podstawie PK; film: archiwum CBŚP; muzyka: Universal Production Music