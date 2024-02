CBŚP oraz ukraiński Departament do walki z Przestępczością Narkotykową zlikwidowały międzynarodowy kartel narkotykowy „Dwudziestki” Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci CBŚP oraz Policja Ukrainy uczestniczyli w międzynarodowej operacji, która doprowadziła do rozbicia kartelu narkotykowego „Dwudziestki”. Współpraca z ukraińskimi służbami pozwoliła na zlikwidowanie 3 laboratoriów narkotyków syntetycznych, zatrzymanie 15 osób oraz skonfiskowanie substancji psychotropowych i środków odurzających, wartych ponad 11 mln zł. W Polsce funkcjonariusze CBŚP, NwOSG i KPPL Warszawa-Okęcie zatrzymali 3 kurierki i przejęli 77 kg pseudoefedryny.

W wyniku intensywnej współpracy międzynarodowej Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z partnerami z ukraińskiego Departamentu do walki z Przestępczością Narkotykową, rozbito zorganizowaną grupę przestępczą znaną jako "Dwudziestki" i zlikwidowano 3 laboratoria narkotyków. Ostatnie działania w Ukrainie przeprowadzono w ubiegłym tygodniu, pod nadzorem Prokuratury Generalnej Ukrainy. Według śledczych substancje psychotropowe były produkowane w Ukrainie lub przemycane z Egiptu do Ukrainy.

Jeszcze w minionym roku do policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji dotarła informacja, że planowany jest przemyt narkotyków do Ukrainy przez Polskę. Akcję przeprowadzili policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. W Warszawie zatrzymano trzy kobiety związane z kartelem, które działały jako kurierki narkotykowe przemycające prekursory z Egiptu, przez Polskę do Ukrainy. Wówczas przejęto 77 kg pseudoefedryny. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota zatrzymanym przedstawiono zarzuty. Akcja ta była jednym z elementów współpracy służb z Polski i Ukrainy.

W toku całej operacji zatrzymano 15 osób, zabezpieczono łącznie 230 kg marihuany, 6 kg metamfetaminy, 83 kg pseudoefedryny, amfetaminę, mefedron, Alfa-PVP, a także inne substancje służące do produkcji narkotyków syntetycznych, których czarnorynkowa wartość przekracza 11 milionów złotych. Ponadto, zabezpieczono kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych, koparki do kryptowalut, broń, amunicję, granaty oraz 65 samochodów, o łącznej wartości przekraczającej 4 mln zł.

Operacja, objęta wsparciem europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji, stanowi przykład skutecznej współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością narkotykową i potwierdza zaangażowanie polskiej Policji w zwalczanie międzynarodowego przemytu narkotyków.

