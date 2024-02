Zlikwidowane laboratorium i przejęte narkotyki Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj Pięć osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium, przejęte urządzenia i półprodukty, zabezpieczone około 100 kg substancji wstępnie zakwalifikowanej jako 4-CMC czyli klefedron oraz 1,9 kg marihuany, to efekt wielu miesięcy działań CBŚP, KaOSG i pionu PZ Prokuratury Krajowej.

Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej tropiąc jednego z członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się dostarczaniem hurtowych ilości prekursorów narkotykowych oraz pomocnictwem do produkcji metamfetaminy dotarli do kilku miejsc na terenie województwa łódzkiego, w których wytwarzano i przechowywano narkotyki. Czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Podejrzany o wytwarzanie narkotyków został zatrzymany w powiecie łęczyckim, podczas wspólnej akcji policjantów CBŚP i funkcjonariuszy SG. W tym samym powiecie, na terenie innej posesji zatrzymano dwóch mężczyzn - obywateli Łotwy - w związku z tym, że w miejscu ich zamieszkania znaleziono 1,9 kg marihuany. W tym samym czasie w Łodzi, w wynajmowanym magazynie na terenie kompleksu przemysłowego, zatrzymano kolejnych dwóch mężczyzn, również podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Tam też zlikwidowano laboratorium, w którym zabezpieczono kompletną linię produkcyjną, wszelkie niezbędne prekursory, a także około 100 kg substancji, którą na podstawie wstępnej opinii fizyko-chemicznej sporządzonej przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zakwalifikowano jako substancję psychotropową w postaci 4-CMC (klefedron), nazywanej potocznie w środowisku przestępczym „kryształem”. Przy czynnościach związanych z zabezpieczeniem i likwidacją miejsca wytwarzania narkotyków wsparcia udzielili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach trzem zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytworzenia znacznych ilości narkotyków. Jeden z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu prekursorów narkotykowych, pomocnictwa do produkcji metamfetaminy, a także wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Zatrzymani Łotysze usłyszeli zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami narkotyków.

Wobec trzech zatrzymanych na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

