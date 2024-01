Uwaga! Przestępcy podszywają się pod policjantów CBŚP za pomocą poczty e-mail

Data publikacji 24.01.2024

W ostatnim czasie odnotowujemy dużą ilość prób oszustwa, gdzie za pośrednictwem poczty e-mail przestępcy podszywają się pod policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie odpowiadajmy na tego typu wiadomości oraz nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki. Ponadto nie klikajmy w podejrzane linki, w szczególności przesyłane za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli otrzymaliśmy tego typu wiadomość to jest to próba oszustwa. Zachowajmy wzmożoną czujność i ostrożność!