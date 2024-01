Zlikwidowana plantacja - akcja CBŚP, KWP w Łodzi i KPP w Brzezinach Data publikacji 18.01.2024 Powrót Drukuj Dzięki współpracy policjantów CBŚP, KWP w Łodzi i KPP w Brzezinach zlikwidowana została plantacja konopi, na której rosło 424 krzewów konopi. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli także 54 sadzonki, specjalistyczny sprzęt służący do uprawy, ponad 7 kg marihuany, tabletki ecstasy, mefedron oraz blisko 60 tys. zł. Do sprawy zatrzymano mężczyznę, któremu przedstawiono zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Brzezinach.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji, z której wynikało, że w powiecie brzezińskim mogą być uprawiane konopie. Tę informację zweryfikowali wspólnie z policjantami zwalczającymi przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Wynikiem tej współpracy była akcja przeprowadzona na prywatnej posesji, gdzie w budynku gospodarczym zlikwidowano plantację konopi. Okazało się, że rosło tam 424 krzaki konopi w różnej fazie wzrostu oraz 54 sadzonki. Z takiej ilości krzaków można by uzyskać kilkadziesiąt kilogramów marihuany. Pomieszczenia znajdujące się w budynku były wyposażane w specjalistyczny sprzęt niezbędny do uprawy konopi, m.in. odpowiednie oświetlenie, wentylację, ogrzewanie czy nawodnienie. Aby zminimalizować pobór energii niezbędnej do uprawy korzystano z zasilania agregatem prądotwórczym. Wartość urządzeń wstępnie została oszacowano na co najmniej 200 tys. zł.

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli także ponad 7 kg marihuany, tabletki ecstasy, mefedron oraz pieniądze w różnej walucie w kwocie blisko 60 tys. zł. W Prokuraturze Rejonowej w Brzezinach zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, a także uprawiania oraz wytwarzania środków odurzających. Na wniosek prokuratora został on tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music