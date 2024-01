Zlikwidowana fabryka mefedronu i rozpracowana internetowa sieć dystrybucji – działania CBZC, CBŚP, PK i służby szwedzkiej Powrót Drukuj Funkcjonariusze dolnośląskiego zarządu CBZC i CBŚP, przy udziale Szwedzkiej Służby Celnej zlikwidowali nielegalną sieć dystrybucji i fabrykę mefedronu w województwie warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. W efekcie wzorowej współpracy służb, zatrzymano 3 osoby i zlikwidowano linię technologiczną do produkcji tego narkotyku. Zabezpieczono także blisko 80 kg narkotyku wartego około pół mln zł. Sprawę nadzoruje dolnośląski pion PZ Prokuratury Krajowej.

Policjanci CBZC z Wrocławia wraz z funkcjonariuszami CBŚP zwalczającymi zorganizowaną przestępczość narkotykową, przy udziale Szwedzkiej Służby Celnej, uzyskali informację, że na terenie woj. warmińsko-mazurskiego może znajdować się nielegalna fabryka syntetycznych narkotyków. We współpracy służb przeprowadzono akcję, w wyniku której zatrzymano osoby podejrzane o udział w nielegalnym procederze, zamknięto nielegalną fabrykę mefedronu wraz z magazynem i linią technologiczną oraz zlikwidowano magazyn komponentów służących do produkcji narkotyków.

Funkcjonariusze weszli do budynku, gdzie odkryli kompletną linię służącą do produkcji narkotyków, w tym specjalistyczne maszyny i surowce niezbędne do ich przygotowania. W nielegalnej fabryce, gdzie produkowano mefedron zatrzymano 2 osoby. Podczas akcji zabezpieczono blisko 80 kg narkotyku o szacunkowej czarnorynkowej wartości około pół mln zł. Chwilę później policjanci zatrzymali osobę, która najprawdopodobniej była odpowiedzialna za dystrybucję wyprodukowanego narkotyku. Łącznie podczas akcji służby zatrzymały 3 osoby, w wieku od 23 do 47 lat.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że proceder mógł trwać od 2023 roku, a narkotyki mogły być rozprowadzane za pośrednictwem internetu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej m.in. w Szwecji. Śledczy obecnie szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy oraz rolę poszczególnych osób. Zatrzymani w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu usłyszeli zarzuty m.in. dotyczące produkcji i dystrybucji środków odurzających oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował 2 osoby.

Wykorzystano materiały: CBZC