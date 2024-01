W zlikwidowanym laboratorium przejęto narkotyki warte około 6,5 mln zł

Data publikacji 09.01.2024

Likwidując laboratorium, policjanci CBŚP przejęli urządzenia służące do produkcji narkotyków, zabezpieczyli ciecz, z której można by uzyskać 115 kg klefedronu oraz 8 kg skrystalizowanego narkotyku, łącznie warte około 6,5 mln zł. Przejęto także 1220 litrów prekursorów wartych 117 tys. zł. Do sprawy zatrzymano 2 osoby, którym przedstawiono zarzut wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie.