Międzynarodowa operacja mająca na celu zwalczanie oszustw metodą „na wnuczka” Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj Dzięki międzynarodowej operacji policjanci zatrzymali 27 osób, zapobiegli 74 przestępstwom związanym z oszustwami na „wnuczka” i wyłudzeniu około 5 mln euro. Działania były koordynowane przez Berlińską Policję Kryminalną we współpracy z Wydziałem 285 Berlińskiej Prokuratury. W Polsce policjanci CBŚP zlikwidowali „centralę” telefoniczną, zapobiegli przestępstwom, których przedmiotem miało być ponad 300 tys. euro i zatrzymali 2 kobiety, którym w praskiej Prokuratorze Okręgowej w Warszawie przedstawiono łącznie 29 zarzutów usiłowania popełnienia oszustw.

W przeciągu ostatnich dwóch tygodni przeprowadzono międzynarodowe, zintensyfikowane działania nadzorowane przez Berlińską Policję Kryminalną w ścisłej współpracy z Wydziałem 285 Berlińskiej Prokuratury. Operacja była ukierunkowana na zwalczanie oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”. Przestępcy dzwoniąc do poszkodowanych przedstawiali legendę o wypadku drogowym członka rodziny żądając natychmiastowej wpłaty wysokiej kaucji, która mogła uchronić członka rodziny przed aresztowaniem. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy chcąc ustalić informację o rodzinie potencjalnej ofiary, sięgali nawet do prasowych ogłoszeń z nekrologami, z których uzyskiwali dane żałobników zmarłego. Według śledczych roszczenia od poszkodowanych zwykle mogły przekraczać 100 tys. euro.

W operacji uczestniczyli niemieccy policjanci z 16 landów oraz z Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej, polscy policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz innych jednostek Policji, a także funkcjonariusze z Austrii, Szwajcarii i Luksemburga, przy wsparciu Europolu. W jej efekcie zatrzymano 27 osób. Działania, w które zaangażowanych było każdego dnia około 1000 funkcjonariuszy, zapobiegły 74 przestępstwom związanym z oszustwami „na wnuczka” i wyłudzeniu około 5 milionów euro.

Dzięki dobrze zorganizowanej operacji i międzynarodowej współpracy wszystkich zaangażowanych jednostek policji i prokuratury, możliwe było nie tylko zatrzymanie osób odpowiedzialnych za logistykę i odbieranie pieniędzy, ale także „telefonistów”. Jednym z największych sukcesów było zlikwidowanie „centrali” telefonicznej działającej w Warszawie. Wówczas to policjanci CBŚP zatrzymali dwie kobiety, w wieku 22 i 35 lat. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że podejrzane dzwoniły do potencjalnych ofiar w Niemczech. Dzięki tej akcji policjanci CBŚP zapobiegli przestępstwom, których przedmiotem miało być ponad 300 tys. euro. W wynajętym domu policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. laptopa, telefony komórkowe i karty telefoniczne wykorzystywane do tego procederu, a także dwa luksusowe zegarki warte ponad 90 tys. euro i 15 tys. euro w gotówce. Zebrany w trakcie działań materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym w Prokuratorze Okręgowej dla Warszawy-Pragi w Warszawie łącznie 29 zarzutów usiłowania popełnienia oszustw. Jednocześnie prokurator wszczął śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dokonywali oszustwa na terenie Polski i Niemiec. Wobec zatrzymanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Efektem operacji jest także zatrzymanie w Niemczech m.in. dwóch osób, tj. 48-letniej kobiety i 36-letniego mężczyzny, które miały odebrać ponad 12 tys. euro w gotówce od 85-letniej ofiary. Niemieccy śledczy zarzucają tym zatrzymanym popełnienie również trzech innych przestępstw w różnych rejonach Niemiec.

Podczas operacji funkcjonariusze ustalali także szczegóły spraw oraz zbierali materiał dowodowy w celu wyjaśnienia innych tego typu przestępstw, do których dochodziło w Niemczech, Polsce, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu oraz w innych krajach europejskich.

Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music