Policjant CBŚP odznaczony Krzyżem Zasługi z Białą Wstęgą

Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Hiszpanii uhonorował Policyjnym Krzyżem Zasługi z Białą Wstęgą funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji za zaangażowanie w działania mające na celu zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Uroczystość, w której uczestniczył nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, odbyła się w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie.

Policjant z Centralnego Biura Śledczego Policji został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych Królestwa Hiszpanii Policyjnym Krzyżem Zasługi z Białą Wstęgą. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie. Funkcjonariusz odebrał odznaczenie z rąk Ambasadora Hiszpanii w Polsce Pana Ramiro Fernández Bachiller. W uroczystości uczestniczyli również między innymi Attaché Spraw Wewnętrznych Ambasady Hiszpańskiej Pani Isabel García-Arroba Mancheño, nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uhonorowanie medalem stanowiło wyraz uznania władz hiszpańskich za zaangażowanie funkcjonariusza CBŚP w zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Współpraca polsko-hiszpańska doprowadziła do rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków, działającej na terytorium Polski, Hiszpanii, Niemiec, Litwy i Ekwadoru. Skoordynowane działania były realizowane wspólnie z hiszpańską Policía Nacional, Guardia Civil oraz prokuraturą.

Nie jest to pierwsze wyróżnienie policjanta CBŚP przez służby hiszpańskie. W poprzednich latach funkcjonariusze CBŚP byli wielokrotnie odznaczani za organizowanie, wspieranie i udział na terenie Hiszpanii we wspólnych działaniach, które doprowadziły do rozbicia wielu międzynarodowych, zorganizowanych grup przestępczych.