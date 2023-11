„Łowcy cieni” zatrzymali 4 mężczyzn dla służb belgijskich Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj „Łowcy cieni” CBŚP zatrzymali czterech poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania przez belgijskie służby. Mężczyźni byli ścigani za porwanie i bezprawne pozbawienie wolności z użyciem broni palnej, dwóch obywateli Belgii. Policjanci schwytali 3 poszukiwanych w Warszawie, czwarty ukrywał się w Radomiu. Zgodnie z dyspozycją ENA 4 mężczyzn już przekonwojowano do Belgii.

Sprawa zaczęła się, gdy za pośrednictwem oficera łącznikowego CBŚP przy Europolu, do policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji wpłynęła informacja, że czterech Polaków jest poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania, wydanych przez belgijskie organy ścigania. Mężczyźni byli poszukiwani za porwanie i bezprawne pozbawienie wolności z użyciem broni palnej, dwóch obywateli Belgii. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023 roku w Antwerpii w Belgii. Wszystko wskazywało na to, że w sprawę zamieszani są Polacy, którzy najprawdopodobniej ukrywają się na terenie naszego kraju. Do akcji wkroczyli „łowcy cieni”, który potrzebowali niespełna 3 miesięcy, aby ustalić miejsca ukrywania się ściganych.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu policjantów z grupy łowców cieni CBŚP zostali zatrzymani 4 poszukiwani przez belgijskie organy ścigania. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w Warszawie, gdzie w wynajętym mieszkaniu przebywali. Kilka dni później w Radomiu wpadł czwarty poszukiwany. W jego zatrzymaniu łowcom cieni pomogli policjanci z grupy realizacyjnej z Zarządu w Radomiu CBŚP. Z zebranych informacji wynika, że zatrzymani mężczyźni mogą mieć związek z pseudokibicami jednego z radomskich klubów sportowych.

Na podstawie przeprowadzonej procedury ekstradycyjnej czterech mężczyzn zostało przekonwojowanych do Belgii zgodnie z dyspozycją zawartą w ENA.