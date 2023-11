Sukcesywnie przejmowano transporty narkotyków, aż do rozbicia gangu Data publikacji 21.11.2023 Powrót Drukuj Wielomiesięczna praca CBŚP i Prokuratury Krajowej doprowadziła do rozbicia grupy, ustalenia ról i zadań poszczególnych osób wchodzących w jej skład, szlaków przerzutu narkotyków, a finalnie zatrzymania trzech transportów narkotyków z Hiszpanii do Polski. Według śledczych wśród 9 osób zatrzymanych mogą być kurierzy narkotykowi, dilerzy czy osoby odpowiedzialne za logistykę tego przedsięwzięcia. Łącznie w ramach działań zabezpieczono 69 kg marihuany, 6,4 l amfetaminy, kokainę i mefedron oraz ponad 3,8 mln zł w gotówce, 2 jednostki broni palnej i blisko 100 szt. amunicji.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, od ponad roku prowadzą śledztwo dotyczące międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie przemycali i wprowadzali do obrotu środki odurzające, głównie marihuanę oraz substancje psychotropowe, przede wszystkim amfetaminę, kokainę i mefedron. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że niektórzy z nich mogą mieć na swoim koncie także posiadanie broni palnej i amunicji. Gang działał głównie w Hiszpanii i w Polsce, terenem działania w kraju były województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz mazowieckie.

Śledczy ustalili, że grupa wyspecjalizowała się w przemytach hurtowych ilości marihuany z Hiszpanii do Polski. Według policjantów narkotyki przemycane były na naczepach samochodów ciężarowych firm transportowych przewożących legalny towar. Na początku 2023 roku na Dolnym Śląsku wewnątrz oryginalnie zapakowanych palet z kapsułkami do prania ukryta była marihuana. Wówczas to policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przejęli ponad 60 kg marihuany, zatrzymując dwóch mężczyzn, których aresztowano. W lutym, dzięki informacji przekazanej przez CBŚP, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie na autostradzie A1 zatrzymali do kontroli Hyundaia, którego kierowca przewoził 6,4 litra amfetaminy z czego można uzyskać 11 kg tego narkotyku oraz kokainę i mefedron. Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane na terenie województwa pomorskiego w czerwcu, kiedy to policjanci CBŚP przejęli ponad 9 kg marihuany, która znajdowała się w Audi. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli także amfetaminę, dwie kamizelki kuloodporne oraz dwie jednostki broni palnej i 98 sztuk amunicji.

Największe uderzenie w międzynarodowy gang policjanci CBŚP przeprowadzili pod koniec października, kiedy to zatrzymano 4 osoby i piątą doprowadzono z aresztu śledczego. Działania przeprowadzono na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W akcji uczestniczyli policjanci CBŚP z Zarządów: w Olsztynie, w Warszawie i Łodzi oraz policjanci z Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku i Olsztynie. W trakcie przeszukań policjanci ujawnili i zabezpieczyli równowartość ponad 3,8 mln zł w różnej walucie, telefony komórkowe, komputery, nośniki danych cyfrowych, zagłuszarkę fal radiowych, GSM oraz skanery.

W Podlaskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw narkotykowych.

Łącznie w śledztwie występuje 9 podejrzanych, którym przedstawiono 36 zarzutów i zabezpieczono 69 kg marihuany, 6,4 l amfetaminy, kokainę i mefedron oraz ponad 3,8 mln zł w gotówce, 2 jednostki broni palnej krótkiej oraz blisko 100 szt. amunicji.

Filmy i zdjęcia: CBSP; muzyka: Universal Production Music