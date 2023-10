Rozbita grupa działająca w Niemczech Data publikacji 20.10.2023 Powrót Drukuj W celu rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej powołany został polsko-niemiecki zespół śledczy (JIT), w ramach Eurojust. Z ustaleń śledczych wynikało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej włamywali się do samochodów i kradli je na terenie Niemiec, a następnie sprzedawali w Polsce. Mogli w ten sposób dokonać kradzieży z włamaniem ponad 100 samochodów i motocykli. Podczas akcji zatrzymano 9 osób i zabezpieczono m.in. specjalistyczny sprzęt służący do pokonywania zabezpieczeń w pojazdach.

Aby rozbić zorganizowaną grupę przestępczą i wyjaśnić wszystkie aspekty sprawy, na początku września 2023 roku powołano zespół śledczy (joint investigation team - JIT), w ramach Eurojust, w skład którego wchodzą prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, strażnicy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze z niemieckiej Policji LKA Berlin i prokuratorzy z berlińskiej Prokuratury.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej w latach 2021-2023 kradli luksusowe samochody osobowe i motocykle w Niemczech, a następnie sprzedawali je w Polsce. Śledczy zarzucają im kradzież z włamaniem ponad 100 samochodów i motocykli, o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł. Według funkcjonariuszy, to członkowie tego gangu mogą być odpowiedzialni za kradzież trzech luksusowych BMW, do której doszło w grudniu 2022 roku.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu mieli określony podział ról i zadań, planowano, a następnie szczegółowo realizowano zaplanowane przestępstwo, często przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do pokonywania zabezpieczeń w pojazdach.

Efektem pracy śledczych było przeprowadzenie czynności na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, gdzie zatrzymano 9 osób. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli również m.in. specjalistyczny sprzęt służący do pokonywania zabezpieczeń w pojazdach oraz odzyskali Nissana Qashqai, wartego około 50 tys. zł, a skradzionego w Niemczech w kwietniu tego roku. W trakcie wcześniejszych działań funkcjonariusze odzyskali także BMW X7 warte około 600 tys. zł, które skradziono w grudniu minionego roku w Berlinie.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieży z włamaniami, a następnie zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.