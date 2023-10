19 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe – akcja CBŚP Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej zatrzymali 13 osób i doprowadzili z AŚ i ZK kolejne 6 osób. Zatrzymani są podejrzani m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy w latach 2019-2021 mogli wprowadzić do obrotu kilkaset kg różnego rodzaju narkotyków. Niektórzy z nich mogą mieć na swoim koncie także handel bronią.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z prokuratorami Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej. Zakres i teren działania członków grupy, osób z nimi powiązanych i „robiących wspólne interesy” był tak duży, że dotychczas w prowadzonym śledztwie przedstawiono już zarzuty ponad 60 osobom, a to nie koniec - jak zapowiadają prowadzący śledztwo.

Wśród podejrzanych o udział w gangu jest również 35-letni Łukasz P. ps. Guru, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, a zatrzymany latem tego roku w Pradze przez czeską kryminalną Policję, dzięki współpracy z policjantami CBŚP z grupy tzw. łowców cieni, z funkcjonariuszami z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji i pracownikami ENFAST.

Tym razem trop doprowadził policjantów do mężczyzn z woj. mazowieckiego. W trakcie prowadzonego śledztwa ustalono, że na terenie województwa działały osoby zajmujące się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z zebranego materiału wynika, że na terenie Warszawy i ościennych powiatów, łącznie wprowadzono około 200 kg narkotyków, w tym przede wszystkim amfetaminy, marihuany i mefedronu.

Policjanci warszawskiego CBŚP wspomagani przez policjantów z Zarządu III i Zarząd w Bydgoszczy CBŚP, funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, zatrzymali 13 osób podejrzanych o ten proceder. Do zatrzymań doszło w Warszawie, Żyrardowie, Włocławku oraz w powiatach: nowodworskim, legionowskim i pruszkowskim. Wówczas to zabezpieczono broń przekazaną do badań, atrapę odznaki policyjnej, dokumenty innych osób, a także środki odurzające i substancje psychotropowe. Ponadto z aresztów śledczych i zakładów karnych do prokuratury dowieziono 6 kolejnych podejrzanych.

W Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw narkotykowych. Dodatkowo większość z nich usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dwóm osobom grozi odpowiedzialność za handel bez zezwolenia bronią palną oraz amunicją. Decyzją sądu, wobec 15 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.