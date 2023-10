Rozbity gang i zlikwidowane 2 agencje towarzyskie Data publikacji 18.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy CBŚP, pod nadzorem pomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zatrzymując 14 osób i likwidując 2 agencje towarzyskie oraz tzw. mieszkaniówki działające w Bydgoszczy. Podejrzanym grozi odpowiedzialność dotycząca m.in. czerpania korzyści z cudzego nierządu, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw, czy też zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego pozwolenia.

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie czerpali korzyści majątkowe z prostytucji innych osób, prowadzą policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Pomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Z ustaleń śledczych wynika, że co najmniej od 3 lat prowadzona była działalność w dwóch agencjach towarzyskich oraz w tzw. „domówkach”, zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy. Według informacji funkcjonariuszy „opiekunowie” pracujących kobiet otrzymywali część zysków za organizację procederu, przy czym jednocześnie na rzecz grupy przestępczej mogło pracować kilkanaście kobiet. Śledczy szacują, że członkowie gangu mogli zarobić w ten sposób około 1,4 mln zł. Uzyskane środki finansowe inwestowane były najprawdopodobniej m.in. w nieruchomości czy samochody.

Na bazie zebranych informacji, policjanci CBŚP przeprowadzili działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Wówczas to, policjantom CBŚP z Bydgoszczy wsparcia udzielili funkcjonariusze z Zarządu w Poznaniu i w Krakowie CBŚP. W trakcie akcji policjanci zatrzymali 14 osób i zabezpieczyli m.in. marihuanę oraz dwie jednostki broni palnej. Na poczet przyszłych kar i grzywien tymczasowo zabezpieczono mienie ruchome należące do podejrzanych, w postaci pojazdów, sztabek złota oraz monet kolekcjonerskich, o łącznej wartości około 450 tys. zł.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymanym przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dodatkowo dwóm z nich grozi odpowiedzialność za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, a także zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego pozwolenia.

Za czerpanie korzyści z cudzego nierządu kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie taką grupą grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto dwóm członkom grupy zarzuca się pranie pieniędzy, co jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze CBŚP nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.