"Kukułcze jajo" w kurniku – śledztwo zakończone aktem oskarżenia Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia wobec 4 osób zakończyła się sprawa prowadzona przez CBŚP i Prokuraturę Krajową. Śledczy zarzucają 2 oskarżonym produkcję BMK, a 2 kolejnym pomocnictwo w popełnieniu tego przestępstwa. W ramach sprawy policjanci zlikwidowali laboratorium BMK, przejmując ponad 13 litrów BMK, około 3 tys. litrów różnych substancji chemicznych oraz specjalistyczne wyposażenie laboratoryjne mogące posłużyć do budowy kolejnych linii produkcyjnych.

Policjanci z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, prowadzili śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej.

Wszystko zaczęło się w maju 2022 roku, kiedy to policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium znajdujące się w małej miejscowości, w powiecie bełchatowskim. Tam, w pomieszczeniu gospodarczym, w wydzielonej części kurnika odbywała się produkcja benzylometyloketonu (BMK) – prekursora wykorzystywanego przy produkcji amfetaminy. Wówczas to zabezpieczono ponad 13 litrów wytworzonego BMK o szacowanej wartości 27 tys. zł, około 3 tys. litrów różnych substancji chemicznych oraz specjalistyczne wyposażenie laboratoryjne służące do budowy kolejnych linii produkcyjnych.

Zanim jednak policjanci weszli do laboratorium należało najpierw usunąć szkodliwe dla zdrowia opary substancji znajdujące się w obiekcie. W tym zakresie wsparcia udzielili strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Dopiero wówczas w specjalistycznych kombinezonach i w maskach rozpoczęto trwające kilkanaście godzin oględziny. W trakcie czynności, policjantom CBŚP z Gdańska wsparcia udzielili także policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, z Zarządu w Łodzi CBŚP, z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz specjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

W trakcie akcji zatrzymano dwóch tzw. chemików oraz osobę podejrzaną o pomocnictwo do popełnienia tego przestępstwa. Prokurator przedstawił zatrzymanym m.in. zarzuty dotyczące udziału w wytwarzaniu znacznych ilości substancji psychotropowych. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, wynika, że do chwili zatrzymania oskarżeni mogli wytworzyć łącznie 86,55 kilograma czystego BMK o stężeniu co najmniej 90%. Z takiej ilości prekursora można było wyprodukować od 60,6 kg do 103 kg siarczanu amfetaminy. Czwarta osoba została zatrzymana w ostatnim czasie w Warszawie i również jest podejrzana o pomocnictwo w tym procederze.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował akt oskarżenia wobec 4 osób.