Policjanci przejęli prawie 200 kg narkotyków Data publikacji 27.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Współpraca policjantów CBŚP i KSP doprowadziła do zatrzymania osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Funkcjonariusze zlikwidowali magazyn narkotyków oraz zabezpieczyli blisko 200 kg substancji psychotropowych i środków odurzających o czarnorynkowej wartości wynoszącej około 16 mln zł. Okoliczności śledztwa wyjaśnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili działania, których wynikiem było zatrzymanie 2 mężczyzn, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zabezpieczając przy tym ogromne ilości narkotyków.



Wytężona praca policjantów doprowadziła ich do mieszkania na jednym z warszawskich osiedli. Wszystko wskazywało, że właśnie w tym miejscu podejrzani zlokalizowali magazyn narkotyków. W wyniku dalszych czynności ustalono, iż jest on nadzorowany przez osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców warszawskiego klubu piłkarskiego. Po weryfikacji posiadanej wiedzy funkcjonariusze CBŚP i KSP przystąpili do działania. Gdy potwierdzili, że właśnie odbywa się dostawa zabronionych środków do magazynu, natychmiast zatrzymali dwie osoby podejrzane o zaangażowanie w przestępczy proceder.

Na miejscu funkcjonariusze przejęli znaczne ilości różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Łącznie zabezpieczono blisko 200 kg narkotyków w postaci marihuany, haszyszu, kokainy, MDMA, amfetaminy i klefedronu. Czarnorynkowa wartość przejętych środków wynosi około 16 milionów złotych.

Na podstawie zebranego materiału w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota wszczęto śledztwo, a prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Zgodnie z przepisami prawa przestępstwa te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani.



Okoliczności związane z przestępczą działalnością zatrzymanych wyjaśniane są przez policjantów z Zarządu w Warszawie CBŚP i Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota. Zdaniem śledczych sprawa ma charakter rozwojowy.