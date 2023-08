Z przemyconych substancji produkowali tabletki na potencję – rozbity gang Data publikacji 14.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się nielegalną produkcją leków na potencję. Tabletki, m.in. za pośrednictwem internetu były dystrybuowane jako ziołowe suplementy diety pod charakterystycznymi nazwami, sugerującymi ich działanie. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby i przejęli ponad 800 tys. szt. tabletek wartych około 32 mln zł. W działaniach uczestniczyli także przedstawiciele GIF.

Rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej zajęli się funkcjonariusze z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS, prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, a także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Uderzenie w gang przeprowadzono na terenie trzech województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i śląskiego. Wówczas to, funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby (3 Polaków i obywatela Wietnamu). Przeszukano także 20 obiektów, w tym magazyny, zabezpieczając ponad 800 tys. szt. tabletek o szacunkowej wartości 32 mln zł. Podczas akcji przejęto także maszyny służące do konfekcjonowania tabletek oraz puste opakowania przygotowane do napełnienia.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli od kilku lat zajmować się nielegalną produkcją leków na potencję, wykorzystując przy tym przemycaną w hurtowych ilościach z Chin substancję czynną farmakologicznie w postaci syldenafilu. Tabletki były dystrybuowane jako ziołowe suplementy diety, pod charakterystycznymi nazwami wskazującymi ich działanie. Do obrotu wprowadzano je za pośrednictwem portali internetowych, sklepów stacjonarnych, a nawet sprzedawano na stacjach paliw.

W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania i sprzedawania sfałszowanych produktów leczniczych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 4 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

Sprawa jest rozwojowa.

fot./video: CBŚP, KAS; muz. Universal Production Music