Zlikwidowane laboratoria narkotyków na Dolnym Śląsku

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Powiatowej Policji z Wołowa zlikwidowali trzy miejsca produkcji narkotyków. Do sprawy zatrzymali 2 osoby i zabezpieczyli łącznie około 150 kg różnego rodzaju narkotyków oraz sprzęt, urządzenia i substancje chemiczne niezbędne do produkcji narkotyków.