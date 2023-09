Amfetamina w lodówce – akcja CBŚP Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziesięć osób zatrzymanych, w tym 9 w ramach śledztwa dotyczącego przestępczości narkotykowej i jedna poszukiwana do odbycia kary, to efekt działań policjantów z Zarządu w Katowicach CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Podczas akcji policjanci przejęli narkotyki, m.in. amfetaminę schowaną w lodówce oraz niebezpieczne przedmioty typu kije bejsbolowe, kastet czy maczety.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu narkotyków, przede wszystkim amfetaminy. Według śledczych tylko w ciągu 10 miesięcy mogli oni wprowadzić na Śląsku ponad 100 kg nielegalnych substancji. W skład grupy wchodziły osoby mające ze sobą także związki rodzinne, co niewątpliwie wpływało na hermetyczność gangu. Wszystko wskazuje na to, że członkowie grupy mieli określone role, były osoby odpowiedzialne za logistykę, produkcję narkotyków, czy ich sprzedaż.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że jednym z organizatorów przestępczego procederu może być 29-latek, odbywający w tym czasie karę pozbawienia wolności m.in. za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą policjanci CBŚP przeprowadzili na terenie Śląska i Wielkopolski, gdzie zatrzymali w ramach śledztwa 9 osób i jedną poszukiwaną w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 1,8 kg amfetaminy oraz marihuanę.

Zatrzymani w wieku od 24 do 60 lat, zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania substancji psychotropowych. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za kierowanie tym gangiem. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą pobawienia wolności do lat 15.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec 9 podejrzanych najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3-ch miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.



Materiał filmowy i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music