Olej techniczny sprzedawany był jako olej napędowy Data publikacji 21.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP i Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, przeprowadzili kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie dokonywali oszustw wprowadzając na rynek olej techniczny jako napędowy, nie uiszczając przy tym należnych zobowiązań podatkowych. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli w ten sposób wprowadzić do obrotu co najmniej kilkadziesiąt mln litrów oleju. Tym razem zatrzymano 7 osób, w tym dwóch podejrzanych o kierowanie tym gangiem. Według śledczych w wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić blisko 500 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzali podatek VAT w obrocie olejem technicznym. Zgodnie z dokumentacją kupowany był olej techniczny i wprowadzany do obrotu jako olej napędowy. Towar początkowo był odbarwiany, a w późniejszym okresie działalności grupy w niezmienionej formie, jako pełnowartościowy olej napędowy był sprzedawany bez właściwej dokumentacji i z pominięciem należnych zobowiązań podatkowych. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu mogli wprowadzić do obrotu co najmniej kilkadziesiąt milionów litrów oleju. Nielegalny handel maskowany był poprzez tworzenie nierzetelnej dokumentacji finansowo – księgowej. Tylko wstępne szacunkowe wyliczenia wskazują, że Skarb Państwa mógł być uszczuplony na blisko 500 mln zł. Z ustaleń śledztwa wynika, że gang mógł działać w latach 2007-2015 i wówczas jego członkowie mogli „wyprać” ok. 1,5 mld zł.

W wyjaśnieniu sposobu działania grupy, policjantom CBŚP wsparcia udzielają również funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

W środę, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, policjanci z Zarządu w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie i WZPKiAT CBŚP, przy wsparciu policjantów z Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości , funkcjonariuszy z Lubelskiej i Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego. Wówczas to policjanci zatrzymali 7 osób, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Decyzją sądu 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.

W ramach akcji funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych zabezpieczając telefony komórkowe, komputery, cyfrowe nośniki danych informatycznych oraz dokumenty, które będą poddawane dokładnej analizie. Zabezpieczono również ponad pół mln zł w różnej walucie, 4 kosztowne zegarki o łącznej wartości około 200 tys. zł, 3 ciągniki siodłowe marki DAF warte 1,5 mln zł, 3 luksusowe samochody o łącznej wartości blisko 2 mln zł. Ponadto ustalono mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości o łącznej wartości blisko 30 mln zł.

Czynności dotyczące rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej są wykonywane od kilku lat i łącznie występuje już 26 podejrzanych.





Materiał filmowy i zdjęciowy: CBŚP, muzyka: Universal Production Music