Zlikwidowana fabryka i magazyn, przejęte 15 mln papierosów i 2,5 tony tytoniu - akcja CBŚP Data publikacji 07.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP z Katowic wspólnie z dolnośląskim pionem PZ Prokuratury Krajowej we Wrocławiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów. Podczas akcji przejęto urządzenia służące do produkcji papierosów, 2,5 tony tytoniu oraz ponad 15 mln papierosów. W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn, w tym dwóch podejrzanych o kierowanie grupą, których aresztowano na 3 miesiące.

Dzięki prowadzonej wielotorowo intensywnej pracy policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że na terenie województwa dolnośląskiego są nielegalnie produkowane papierosy. Przeprowadzona realizacja, przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach i we Wrocławiu potwierdziła zebrane przez funkcjonariuszy informacje. W trakcie akcji funkcjonariusze weszli do hali produkcyjnej, gdzie zabezpieczyli maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów, a także kompresory, papierosy, tytoń i komponenty niezbędne do produkcji papierosów. Biegły wycenił, że w tym miejscu członkowie grupy mogli wyprodukować co najmniej 120 mln sztuk papierosów, a straty Skarb Państwa mogły wynieść łącznie nie mniej niż ponad 145 mln zł.

Podczas działań policjanci zabezpieczyli 2,5 tony tytoniu oraz ponad 15 mln papierosów, ale także telefony komórkowe, krótkofalówki, zagłuszarki sygnału GPS oraz urządzenia służące do wykrywania lokalizatorów GPS. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze, równowartości około miliona zł w różnej walucie, większość przejętych pieniędzy zapakowana była w torbach w bagażnikach dwóch samochodów zależących do zatrzymanych. Zabezpieczono także 3 luksusowe samochody warte 2 mln zł oraz zegarki i biżuterię wartą ponad 100 tys. zł.

W trakcie akcji policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, w wieku od 35 do 48 lat. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania narkotyków i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, tj. wytwarzania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Dwóch z zatrzymanych usłyszało zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dodatkowo jeden z zatrzymanych był poszukiwany od ponad roku w celu odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Grozić im może kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy obecnie szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy oraz rolę poszczególnych osób.

Materiał filmowy i zdjęciowy: CBŚP, muzyka: Universal Production Music