Przecięty łańcuch dostaw - działania w Polsce i Hiszpanii Data publikacji 01.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP, przy wsparciu Guardia Civil, Policia Nacional, Europolu i polskich kontrterrorystów, przeprowadziło w Polsce oraz Hiszpanii działania, rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie przemycali środki odurzające i substancje psychotropowe z Hiszpanii przez Niderlandy i Niemcy do Polski. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 20 podejrzanych, w tym 6 osób w Hiszpanii i 14 osób w Polsce oraz zabezpieczyli 5 sfałszowanych dokumentów potwierdzających tożsamość, pieniądze oraz biżuterię. Śledztwo prowadzi zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej.

Funkcjonariusze wspólnie z prokuratorami ustalili, że na terenie województwa lubuskiego od kilku lat działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się na szeroką skalę wewnątrzwspólnotowym przewozem środków odurzających i substancji psychotropowych z Hiszpanii, przez Niderlandy i Niemcy do Polski. W celu zakamuflowania przestępczej działalności członkowie grupy pod przykryciem legalnie działającej firmy przewożącej owoce i warzywa przemycali w naczepach samochodów ciężarowych typu chłodnia, do Polski znaczne ilości różnego rodzaju narkotyków, w tym marihuanę, haszysz czy kokainę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie gangu mieli powiązania ze środowiskiem pseudokibiców różnych klubów sportowych, których członkowie są nastawieni do siebie antagonistycznie. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że członkowie gangu nielegalnie kupili broń palną, najprawdopodobniej w celu ochrony swoich interesów.

Pierwsze uderzenie w gang policjanci CBŚP przeprowadzili w kwietniu 2022 roku, kiedy to w województwie wielkopolskim zatrzymali 7 mężczyzn biorących udział w przeładunku towaru. Okazało się, że wśród ziemniaków przywiezionych z Hiszpanii, przemycono także 158 paczek zawierających marihuanę. Podczas przeszukań domów, mieszkań i innych pomieszczeń użytkowanych przez zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli i przejęli kolejne 51 paczek z marihuaną. Łącznie policjanci wówczas zabezpieczyli 237 kg marihuany. Niemal w tym samych czasie, dzięki informacji przekazanej przez policjantów CBŚP, służby niemieckie w okolicy Dusseldorfu zatrzymały 2 osoby i przejęły ponad 6,6 kg marihuany. Narkotyk ukryty był również wśród transportu z ziemniakami.

W ostatnim czasie policjanci z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji przygotowali działania, w których uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy. Lubuskich policjantów CBŚP wsparli koledzy z CBŚP ze Szczecina, Bydgoszczy, Wrocławia oraz kontrterroryści z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji ze Szczecina, Gorzowa Wlkp. i Poznania. Działania przeprowadzono w województwach: lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, zatrzymując 14 podejrzanych i zabezpieczając około 200 tys. zł w różnej walucie oraz biżuterię wartą blisko 450 tys. zł. W Zachodniopomorskim Wydziale do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w wewnątrzwspólnotowym przewozie środków odurzających. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu mogli uczestniczyć w przemycie ponad 3 ton marihuany, o czarnorynkowej wartości 150 mln zł.

Na terenie Hiszpanii funkcjonariusze Guardia Civil i Policia Nacional, przy wsparciu policjantów CBŚP, zatrzymali 6 osób, które zostały tymczasowo aresztowane. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 530 tys. euro oraz 5 sfałszowanych dokumentów tożsamości. W stosunku do tych zatrzymanych wszczęto już procedurę ekstradycyjną.

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymanie podejrzanych i wyeliminowanie z rynku narkotyków, realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia była możliwa dzięki międzynarodowej współpracy i wymianie informacji policjantów CBŚP, prokuratorów PK, hiszpańskich funkcjonariuszy z Guardia Civil i Policia Nacional, przy koordynacji i wsparciu pracowników Europolu i Biura Międzynarodowej Współpracy KGP.

Łącznie w śledztwie występuje już 42 podejrzanych, u których policjanci zabezpieczyli m.in. 260 kg marihuany, 5 kg amfetaminy, kokainę, 3 jednostki broni palnej wraz z amunicją, a także ok. 3 mln zł w gotówce w różnej walucie oraz zabezpieczono nieruchomości warte około 1,9 mln zł.

Materiał foto/video: CBŚP, Guardia Civil, Policia Nacional