Działania CBŚP w ramach ćwiczeń „Wolf-Ram-23”

W trakcie ćwiczeń „Wolf-Ram-23” zorganizowanych przez polską Policję we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym, czynności wykonywali również policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji. Wykorzystany został specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP, a do zadań funkcjonariuszy należało rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń związanych z ujawnieniem substancji niebezpiecznych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym i zdjęciowym obrazującym zadania realizowane przez funkcjonariuszy w ramach ćwiczeń.