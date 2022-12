W kilku województwach porzucono ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów Data publikacji 08.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, KAS, WIOŚ i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Łodzi ustalili, że tylko przez ostatnie półtora roku wykonano ponad 3 tys. transportów z ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów, które porzucono na wynajętych posesjach. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 350 mln zł. Do sprawy zatrzymano 4 osoby, które tymczasowo aresztowano.

Funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi prowadzą śledztwo, dotyczące wystawiania poświadczającej nieprawdę dokumentacji związanej z transportem i utylizacją odpadów, które mogły zagrozić ludziom i zwierzętom oraz doprowadzić do skażenia gruntów i wód.

Działania śledczych były prowadzone wspólnie z Łódzką Krajową Administracją Skarbową oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi. W ich efekcie ustalono podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się obrotem odpadami niebezpiecznymi.

Inspektorzy WIOŚ przeanalizowali dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do podmiotów mogących mieć związek ze sprawą. Przestępcza działalność polegała na fałszowaniu dokumentacji trafiającej do ewidencji odpadów oraz transportu niebezpiecznych odpadów. Śledczy ustalili również, że za pośrednictwem podstawionych osób, wynajmowali na terenie kilku województw nieruchomości i magazyny, na których następnie porzucali odpady.

Tylko przez ostatnie półtora roku wykonano ponad 3 tys. takich transportów, których łączna masa wyniosła ponad 68 tys. ton. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wynosi ponad 350 mln zł, a straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowano na około 1,6 mln zł.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Łódzką Służbą Celno-Skarbową (KAS) przeszukali miejsca związane z działalnością spółek na terenie województwa łódzkiego i śląskiego. W wyniku tych działań zabezpieczono m.in. dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych, jak również różne nośniki danych.

Funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełniania przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Decyzją sądu wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowanie, a na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o wartości ponad 3 mln zł.