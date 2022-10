CBŚP zatrzymało Gruzinów, którzy usiłowali włamać się do kantoru Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali 5 osób, w tym 3 na gorącym uczynku w trakcie usiłowania kradzieży z włamaniem do kantoru. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Wśród zatrzymanych jest również podejrzany o rozbój, do którego doszło w 2020 roku.

Uwieńczeniem żmudnej pracy policjantów z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji jest zatrzymanie 3 mężczyzn, narodowości gruzińskiej na gorącym uczynku usiłowania włamania do jednego z warszawskich kantorów walut.

Wszystko wydarzyło się w nocy, kiedy to po wcześniejszym skrupulatnym przygotowaniu i zaplanowaniu włamania, sprawcy przystąpili do działania. Przez wyłamane okno dostali się do sąsiadującego z kantorem pustostanu, a następnie za pomocą specjalistycznych narzędzi częściowo wykuli otwór w ścianie prowadzącej bezpośrednio do kantoru, w którym znajdował się sejf, a w nim pieniądze w różnych walutach. W osiągnięciu celu przeszkodzili im policjanci CBŚP, zatrzymując 3 mężczyzn i zabezpieczając materiał dowodowy.

Niedługo po nocnej eskapadzie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 2 kobiety, które jak wynika z ustaleń śledczych mogą mieć związek z rozbitym gangiem. Jednej z nich przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i poplecznictwo, a drugiej utrudnianie prowadzonego postępowania karnego.

W trakcie działań zabezpieczono pojazdy i narzędzia mogące służyć do popełniania przestępstw, telefony oraz pieniądze w różnej walucie o łącznej wartości ponad 165 tys. zł.

Według śledczych, członkowie gangu mogą mieć na swoim koncie również rozbój, do którego doszło w październiku 2020 roku w Warszawie. Wówczas to, ofiarą padł obywatel Danii wychodzący z kantoru. Sprawcy obezwładnili go gazem, a następnie zabrali znaczną ilość pieniędzy w różnej walucie. Zarzutem dokonania tego rozboju został objęty jeden z zatrzymanych.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu, usiłowanie kradzieży z włamaniem, rozboju czy poplecznictwa. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.