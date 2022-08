Rozbity gang specjalizujący się w nielegalnym obrocie lekami

9 osób zatrzymanych, w tym 2 funkcjonariuszy, zabezpieczone podrobione recepty oraz urządzenia służące do ich podrabiania, produkty lecznicze głównie przeciwbólowe i psychotropowe, pieniądze i samochody, o łącznej wartości kilkuset tys. zł, to wstępne podsumowanie akcji CBŚP, BSWP oraz GIF, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jest to kolejny rozbity gang, którego członkowie zajmowali się nielegalnym pozyskiwaniem leków i ich obrotem.