Uroczysta zbiórka w CBŚP Data publikacji 26.07.2022 Dzisiaj w siedzibie CBŚP miała miejsce uroczystość z okazji 103. rocznicy powołania Policji Państwowej. Obchody Święta Policji były okazją do podziękowań, gratulacji oraz wyróżnień odznaczeniami państwowymi, resortowymi i okolicznościowymi. W wyjątkowej zbiórce uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Grzegorz Piechowiak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, przedstawiciele Policji, innych służb, instytucji, emeryci policyjni oraz policjanci i pracownicy CBŚP.

Tegoroczne obchody Święta Policji w Centralnym Biurze Śledczym Policji rozpoczęły się uczczeniem pamięci poległych w służbie funkcjonariuszy poprzez złożenie wieńca w Miejscu Pamięci „Utracone pióra”.

Tradycyjnie już, jak w minionych latach, uroczysta zbiórka odbyła się na placu przed siedzibą CBŚP, gdzie Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości podinsp. Radosława Gosa. Następnie przy dźwiękach Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej wciągnięto na maszt flagę naszego państwa. Zaraz potem minutą ciszy uczczono pamięć poległych policjantów oraz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki powitał zgromadzonych, dziękując na wstępie policjantkom, policjantom i pracownikom „za niezwykle wytężoną służbę i pracę, ogromny wysiłek, który przynosi z roku na rok niezwykłe, imponujące i coraz lepsze efekty w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej”. Swoje słowa skierował również do szefów i przedstawicieli służb i instytucji współpracujących z CBŚP, mówiąc „Chylę czoła przed naszymi partnerami, z którymi prowadzimy najbardziej skomplikowane jawne i te opatrzone gryfem niejawności działania na terenie Polski, ale też bardzo często poza jej granicami. Dlatego dziękuję przyjaciołom z innych jednostek organizacyjnych polskiej Policji i służb innych krajów, a także przedstawicielom formacji podległych MSWiA, służb specjalnych, KAS i Prokuratury. Bez Was sukcesy CBŚP w walce przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, w walce o bezpieczną Polskę, bardzo często nie byłyby po prostu możliwe. Udana współpraca ma fundamentalne znaczenie…”.

W trakcie przemówienia komendant podkreślił, że agresja Rosji na Ukrainę zmieniła również naszą, policyjną codzienność. Do swoich podwładnych skierował słowa mówiąc, że „pokazaliście jakie znaczenie mają pojęcia: służba, patriotyzm i poświęcenie. Dla mnie to wyjątkowy powód do dumy. W takich sytuacjach pokazujecie nie tylko jakimi jesteście policjantami, ale przede wszystkim jakimi ludźmi”.

Pan komendant złożył także gratulacje odznaczonym i awansowanym, kierując szczególne podziękowania rodzinom i bliskim policjantów i pracowników zaznaczając, że bez ich wsparcia, wyrozumiałości i uznania nie moglibyśmy z takim poświęceniem służyć obywatelom i ojczyźnie. Swoją przemowę nadinsp. Paweł Półtorzycki zakończył życzeniami kolejnego spokojnego, zdrowego i szczęśliwego zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym roku.

W tym wyjątkowym dniu dla CBŚP, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, w towarzystwie Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Pawła Półtorzyckiego, udekorował wyróżnionych Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem za „Zasługi dla Policji” i Odznaką "Zasłużony Policjant". Nadinsp. Paweł Półtorzycki uhonorował również wyróżnionych Odznaką Okolicznościową „Medal 20-lecia utworzenia Centralnego Biura Śledczego”. To szczególne wyróżnienie, z rąk nadinsp. Pawła Dobrodzieja, otrzymał również Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Wyjątkową i jednocześnie pierwszą Odznakę Honorową Centralnego Biura Śledczego Policji otrzymał nadinsp. Adam Cieślak Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej swoją przemowę rozpoczął mówiąc, że „spotkaliśmy się po długiej przerwie, aby świętować 103. rocznicę powołania Policji Państwowej, cieszyć się naszymi sukcesami, ale również zastanawiać i analizować, co jeszcze można poprawić, żeby bezpieczeństwo naszych obywateli było na jeszcze wyższym poziomie... Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił, że w ostatnim czasie jest wiele nowych wyzwań, także CBŚP realizuje zadania, których wcześniej nie realizowało lub nie w takim zakresie, pomimo to „nasz kraj jest bezpieczny, a wyniki są na najwyższym poziomie, niespotykane do tej pory w polskiej Policji”

Podziękował również za ciężką i bardzo efektywną pracę, która jest doceniania nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Do funkcjonariuszy CBŚP zwrócił się słowami, że "szefowie Policji i służb innych państw czy organizacji międzynarodowych często nie mogą wyjść z podziwu nad działaniami polskiej Policji i to jest Wasza zasługa Szanowni Państwo, to Wy swoją aktywnością i profesjonalizmem dajecie powód do dumy…".

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej swoje wystąpienie zakończył mówiąc, że bardzo dziękuje funkcjonariuszom i pracownikom CBŚP za postawę, zaangażowanie i kreatywność. Szczególne podziękowania skierował do osób wyróżnionych, awansowanych i nagrodzonych, dziękując także ich rodzinom.

Uroczyste obchody tegorocznego Święta Policji w CBŚP zakończyła defilada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Policji ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji. Wyjątkową zbiórkę uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Filmy i zdjęcia: CBŚP, muzyka: Universal Production Music

