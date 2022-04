Rozbity gang mógł wprowadzić do obrotu 1,6 tony kokainy Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jednorazowo przemycano ładunki o wadze około 100 kg, które były ukrywane w transportach sprzętu AGD i RTV oraz w kołach pojazdów ciężarowych. Grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 1,6 tony kokainy oraz kilkaset kilogramów innych narkotyków, o wartości nawet około 300 mln zł. W ramach sprawy zatrzymano łącznie 10 osób, w tym dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie tą grupą przestępczą, a także przejęto około 50 kg różnych narkotyków. Policjanci CBŚP nawiązali współpracę z zagranicznymi służbami w tym z brytyjską National Crime Agency (NCA) oraz amerykańską Federal Bureau of Investigation (FBI). Śledztwo nadzoruje podkarpacka Prokuratura Krajowa.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością narkotykową na terenie Polski, Niderlandów, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz krajów skandynawskich.

W ramach sprawy policjanci CBŚP nawiązali współpracę z zagranicznymi służbami, w tym z brytyjską National Crime Agency (NCA) oraz amerykańską Federal Bureau of Investigation (FBI). Wymiana informacji i koordynacja wykonywanych czynności pomiędzy zaangażowanymi w sprawę służbami przyczyniła się do poprawy skuteczności działań wymierzonych w tą grupę przestępczą i w konsekwencji jej rozbicia oraz zatrzymania osób podejrzanych. Wsparcia podczas jednej z realizacji udzielili także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Pierwsze uderzenie w grupę nastąpiło we wrześniu 2021 roku, kiedy na Podkarpaciu funkcjonariusze CBŚP zatrzymali podejrzanego, przewożącego w samochodzie 10 litrów płynnej amfetaminy.

Następne działania w tej sprawie przeprowadzono na początku stycznia na terenie Wielkopolski, kiedy zatrzymano kolejnego podejrzanego i zlikwidowano magazyn narkotykowy, przejmując 17 kg różnych narkotyków m.in. kokainę, amfetaminę zarówno w formie płynnej jak i sypkiej, marihuanę oraz tabletki MDMA, o szacunkowej wartości blisko miliona zł.

Kolejna akcja miała miejsce w połowie stycznia w województwie łódzkim, kiedy funkcjonariusze zatrzymali jednego z prawdopodobnych liderów grupy przestępczej i zabezpieczyli 25 kg amfetaminy. Jak wynika z ustaleń śledczych narkotyki były przygotowane do przemytu na teren Skandynawii, a ich wartość oszacowano na około 750 tys. zł.

Główne uderzenie w gang miało miejsce w pierwszej połowie kwietnia, kiedy ponad 100 policjantów CBŚP zatrzymało kolejnych 7 osób i przeszukało 20 miejsc użytkowanych przez podejrzanych. Łącznie w ramach tej sprawy zatrzymano 10 mężczyzn w wieku od 26 do 45 lat, którzy zostali tymczasowo aresztowani, a także przejęto około 50 kg różnych narkotyków.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała od 2020 rok, a jej członkowie organizowali transporty kokainy, amfetaminy i marihuany z Niderlandów i Hiszpanii głównie do Wielkiej Brytanii, ale także do Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Przemycone narkotyki następnie były wprowadzane na rynek tych krajów. Jednorazowo przemycano transporty o wadze około 100 kg, które były ukrywane w legalnie przewożonych ładunkach np. sprzętu AGD i RTV oraz w kołach pojazdów ciężarowych. Transporty realizowały polskie firmy spedycyjne operujące m.in. w Niderlandach. Grupa w okresie swojej działalności mogła wprowadzić do obrotu ponad 1,6 tony kokainy oraz kilkaset kilogramów innych narkotyków, o wartości nawet ponad 300 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 osoby zarzut kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły przemytu i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zespół Prasowy CBŚP