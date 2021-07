Attaché U.S. Homeland Security Investigations uhonorowany Medalem za „Zasługi dla Policji” Data publikacji 28.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Minister SWiA Mariusz Kamiński przyznał ppłk. Jamesowi Balsamo III, Attaché oddziału amerykańskiej agencji U.S. Homeland Security Investigations we Frankfurcie, Brązowy Medal za „Zasługi dla Policji”, który wręczył Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki. Uhonorowany Agent Specjalny oddał liczne zasługi na rzecz budowania strategicznej i operacyjnej współpracy z Polską Policją, czego efektem są liczne sukcesy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej, kryminalnej oraz ekonomicznej.

Pan ppłk. James Balsamo III reprezentujący U.S. Homeland Security Investigations, które jest częścią amerykańskiej agencji federalnej U.S. Immigration and Customs Enforcement (Służba Imigracyjno-Celna), realizował swoją misję na terenie Polski poprzez systematyczną współpracę operacyjną, przede wszystkim z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz strategiczną, wskazującą na długofalowe wspólne cele obydwu organizacji. Wielopłaszczyznowa współpraca HSI z Policją obejmowała szereg przedsięwzięć w ramach wspólnie prowadzonych spraw przez funkcjonariuszy obydwu formacji, jak również zawierała aspekty szkoleniowe i wymianę wzajemnych doświadczeń.

Służba Pana ppłk. Balsamo, jego osobiste zaangażowanie, wiedza i doświadczenie otwierały przed polskimi policjantami perspektywy współpracy międzynarodowej z ich zagranicznymi odpowiednikami, a przedsięwzięte i realizowane w kooperacji projekty przyczyniały się do budowania pozytywnego wizerunku polskiej Policji w oczach zagranicznych partnerów.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, który odczytał następnie decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana Mariusza Kamińskiego o nadaniu odznaczenia.

Podczas uroczystości Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Paweł Półtorzycki odznaczył Pana ppł. Jamesa Balsamo III Brązowym Medalem za „Zasługi dla Policji”. W swoim przemówieniu komendant podkreślił liczne zasługi wyróżnionego, w tym najważniejsze wspólnie zrealizowane sprawy, a także podziękował za przedsięwzięcia oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych w związku z nowymi wyzwaniami w służbie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie nominowanemu pamiątkowej deski, symbolizującej koleżeńską współpracę oraz poświęcenie na rzecz wzajemnej współpracy.

Z końcem lipca 2021 roku agent specjalny ppłk. James Balsamo III zakończy swoją misję jako Attaché oddziału amerykańskiej agencji U.S. Homeland Security Investigations we Frankfurcie.

Medal za „Zasługi dla Policji” nadawany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji m.in. na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Medal jest przyznawany przede wszystkim osobom cywilnym jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, jak również za współpracę polskiej Policji ze służbami innych państw.